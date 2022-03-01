致敬超商「烤蝦哥」 他用茶葉蛋鍋煮湯圓笑：讓我紅起來

先前有超商店員在店內烤地瓜箱內直接「烤蝦」，拍下整排熟透蝦子的影片引發討論，被網友笑稱「烤蝦哥」，沒想到近日又有其他店員在茶葉蛋鍋裡「煮起湯圓」，影片也隨之曝光，該店員還笑說「幫我推廣」、「紅起來」；據悉超商總公司強調全是單一分店、個別店員的異常行為，會加以究責。

先前1名超商店員在烤地瓜機下方的烤爐擺滿蝦子，當場煮熟整排蝦子還囂張PO網，被網友戲稱為「烤蝦哥」，近日又有另名超商店員為「致敬」烤蝦哥PO出1段影片，竟把10顆湯圓放到「茶葉蛋鍋」裡煮，影片隨即遭網友瘋傳並熱議。

先前1名超商店員在烤地瓜機下方的烤爐擺滿蝦子，當場煮熟整排蝦子還囂張PO網，被網友戲稱為「烤蝦哥」。（圖片翻攝爆廢公社）

影片中該名店員拿著手機邊走邊拍攝，從櫃檯走出後走向一旁的地瓜機，並將手機鏡頭晃一晃，示意這是不是要烤蝦，之後再走到一旁的茶葉蛋電鍋前，2個電鍋中的，其中1個滿是煮好的茶葉蛋，而在後方的電鍋打開後竟是整鍋沸水，上頭飄著10顆湯圓。

其他網友留言「真的很誇張」、「根本當自己家」、「烤蝦比較扯，應該整間店都是味道」、「煮湯圓如果不影響生意，應該還好」；據悉原先「烤蝦哥」的影片被廣泛流傳後，他一度自嘲「我覺得我真的會被開除」。