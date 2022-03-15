1名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文寫下，日前自備鍋子去賣養生湯，結果員工不小心裝太多，老闆娘一直在碎碎念給太多，令原PO相當尷尬，網友們看完後紛紛表示遇到許多類似經驗，也有不少網友說：「是老闆娘不會做人」、「像這樣我以後也不會去光顧了，深怕又害到人」、「我覺得這種老闆很笨，當客人面這樣講，也不給員工面子」。

原PO在《爆怨公社》抱怨，自己自備鍋子去買養生湯，老闆娘卻嫌店員裝的太多，一直唸那位店員，令原PO覺得相當不好意思，老闆娘還告訴她說下次來沒這麼多了，原PO表示，沒關係，看這份量多了多少，多出來的錢照算，不想因為多給料碎唸讓老闆和員工傷了和氣。

不少網友再貼文下留言寫，「老闆娘真不會做生意」、「老闆娘不會做人」、「唸的意思不是省料，而是怕會被其他客人反映」、「像這樣我以後也不會去光顧了，深怕又害到人」、「這個老闆娘很不會做人，同時得罪員工跟客人」、「我覺得這種老闆很笨，當客人面這樣講，也不給員工面子」。

也有不少網友表示同遇到類似情形：「我懂，大約2週前我去燒臘店買三杯雞飯，點餐臺前新來的店員挾了5塊肉給我，老闆娘隔空大罵三杯雞飯是4塊肉，我站在那裡超尷尬的」、「我曾經去買義大利麵加麵，然後因為要準備打烊了老闆跟店員說免費幫我加麵，老闆娘知道後也是一直狂碎念！感覺像是我貪小便宜一樣，我直接說多少錢我照付！誰缺你那十塊錢，莫名其妙」。