台灣超商密度高且服務項目多元方便，滿足不同民眾的需求，不過一名女店員抱怨，有些客人習慣一進門就喊要買咖啡，但也還沒付錢跟指名要買什麼口味的咖啡，讓她相當困擾，貼文曝光後也引起不少同行共鳴。

一名超商女店員10日在網路論壇Dcard發文表示，最近上班時遇到一位先生一進店裡就朝櫃檯大喊「我要兩杯咖啡」，接著就走到麵包區挑麵包，當時她只是默默看了對方一眼，便繼續手邊的工作。

當這位先生挑好麵包來櫃檯結帳時，竟直接探頭看櫃檯的咖啡機有沒有在運作，而她則是好聲好氣的問對方「請問需要什麼咖啡」，沒想到對方直接語氣不屑的說「不要了」，讓她相當傻眼。

她直言，咖啡也是商品的一部分，沒付錢就想要店員先幫忙做「真的是異想天開」，她也氣憤直呼，「超商咖啡有10幾種口味，只說我要兩杯咖啡我怎麼知道你要喝的是什麼，我是超商店員不是通靈少女欸」。

貼文曝光後，不少同行也感同身受，紛紛留言表示，「深有同感，進了那道自動門直接智商、情商歸零」、「有些客人真的素質不太高」、「遇到一進門喊要咖啡的，如果不是熟客或很客氣的客人，我都會當沒聽到，然後等客人來結帳後我再做咖啡」、「還有拿鮮食到櫃台說先微波再繼續挑東西的客人，結果只是走去冰箱拿一罐飲料而已，也沒有其他客人要結帳，有差這幾秒嗎」。