小男童見到警察叔叔向他保證會替他找到媽媽，便主動握住警察叔叔的手。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區有名45歲陳姓女子因女兒感冒，15日晚間8點多帶著女兒和另名年僅4歲的兒子到診所看診。陳女心疼女兒身體不適，正在仔細聽醫護人員指示的用藥方式，沒想到領完藥後，一轉頭卻發現兒子不見。

警方表示，該名4歲小男童因貪玩，趁著母親忙於領藥時溜出診所，最後在蘆竹區南昌路上迷路，直接在街頭嚎啕大哭。熱心民眾見狀趕緊將他帶至路旁的便利商店，請店員協助報警。蘆竹警分局南竹派出所長古子毅及警員黃韋翔正好在該超商內巡簽巡邏箱，2人趕緊上前安撫小男童的情緒。

警方說，小男童見到警察叔叔向他保證會替他找到媽媽，瞬時就止住了眼淚，並且主動握住警察叔叔的手。同時值班同仁也正接獲男童母親報案，趕緊駕駛巡邏車載陳女至現場接回兒子。

陳女見兒子安然無恙，心中大石終於卸下，而男童見到母親也終於露出開心的笑容。蘆竹警分局呼籲，家中幼兒應小心保護，切勿任其隨意離開保護範圍，以免發生意外。