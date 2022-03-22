65歲資深藝人高群，當年主持長壽節目《天天開心》打響知名度，之後接演無數戲劇，個性幽默、演技精湛，是演藝圈熟面孔，他的婚姻生活也相當美滿，與小20歲嫩妻結縭29年，感情一直不錯，他受訪時也大方分享維持婚姻的竅門，甚至羞吐閨房秘辛，坦言直到現在性生活還是很協調。

藝人高群婚姻幸福，他接受《三立新聞網》訪問，吐露跟小20歲老婆婚姻生活融洽幸福，秘訣有2，就是要將心比心，並且多發現對方的優點，至於過去曾經在節目中分享閨房秘辛，高群羞吐現在跟老婆會看「心情」愛愛，老婆會貼心觀察他的狀況行事，「有時候我工作完比較累，她就不會吵我」，夫妻生活都OK。

高群與老婆育有2女，分別26、25歲，他吐露自己到了40歲才當爸，確實有在趕進度，趕緊追生，因此兩個孩子只差一歲，老大在今年2月生了兒子，讓他升格當阿公，因為女兒跟女婿定居高雄，因此多半靠視訊聯絡，讓他能天天看孫，高群吐露，其實大女兒是先有後婚，得知此事後，他跟老婆因捨不得女兒出嫁而抱頭痛哭，但女兒給他添孫，夫妻倆又很開心。

高群表示，為了慰勞女兒結婚生子辛勞，他們包了50萬大紅包，包辦女兒坐月子費用，雖然女兒定居高雄，但家裡還留著她的房間，連婚前收藏的玩偶都沒丟，因為「她交代我這些都不能丟掉」，至於是不是希望大女兒再生一胎？高群則說尊重小倆口，養得起就OK。

至於小女兒，高群透露她有男友，但不想婚也不想生，他起初不太能接受，但後來想開覺得別干涉孩子太多，透露曾教育女兒挑男人寧缺勿濫，尤其得看牌品跟人品，笑稱自己過去就是被丈人這樣鑑定過來的。