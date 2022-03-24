混血男星立威廉演出《天國的嫁衣》走紅，更被譽為「偶像劇男神」，結婚後生下女兒Harper，也常在社群網站分享萌照，未料近來卻被批評「醜得慘絕人寰」，讓他難過到發文反擊，更宣布要暫停發布微博，昨（23日）曬出跟女兒享天倫之樂的照片，並強調：「Harper知道大家很疼愛她」。

立威廉日前發文表示有記者以「有種『遺憾』叫立威廉女兒，醜得『慘絕人寰』，公主裙都救不了」為標題發文，來攻擊年僅7歲女兒的外表，雖然知道身為公眾人物得面對批評，過去也都試著忽略相關報導，但這次竟是出自於媒體記者之手，讓他怒斥已經踩到底線，強調保護孩子是身為人父最基本職責，因此近期內不會再發布微博，看得出來不願再讓女兒深受一絲傷害。

立威廉再度於微博發文，強調女兒Harper 知道大家很疼愛她。（立威廉微博）

立威廉昨（23日）再度於微博發文，他表示想跟大家報平安，！很感謝家人、朋友、粉絲和媒體的支持和關心，非常感謝大家，強調女兒Harper 知道大家很疼愛她，接著曬出父女倆傍晚時在海邊戲水的照片，共享天倫之樂的模樣，讓網友感受到他對女兒滿滿的愛及呵護。

對此，網友也紛紛留言打氣：「希望你和女兒不要因此難過，我們大家都很喜歡你們」、「不用管别人怎麼說，千萬不要受影響，繼續分享日常呀」、「看得出您是一位非常好的爸爸，可以给予女兒很多的陪伴和愛，不要被無良假媒體影響，繼續分享生活」。