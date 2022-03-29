不論做了什麼事，家人始終是最強後盾！1名女網友違背母親「不能婚前性行為」規定，與男友交往半年後發生關係，日前她赫然發現月經遲來，崩潰之下決定得告知母親，沒想到母親當下回應竟說「我早就知道了，你是我女兒」還說會尊重她每個決定，要她先去看醫師，她當下則被母親的回應感動到爆哭。

該女網友在Dcard上發文，她的母親是虔誠信徒，母親從小告訴她不能婚前性關係「不然身體是骯髒的，男人得逞了這段愛情就會沒意義，沒夫妻之名的性關係是邪淫行為」，但她出國讀書後交男友，2人在一起半年就發生關係，一直沒向母親坦白，日前她發現經期整整晚來7天，懷疑自己懷孕，決定先向母親坦承。

1名女網友違背母親「不能婚前性行為」規定，日前她經發現月經遲來，告知母親後，母親竟回應「我早就知道了，你是我女兒」還說會尊重她每個決定。（翻攝自Dcard）

該女網友鼓起勇氣向母親說此事，沒想到母親只平靜地回說「我早就知道了，你是我女兒，我看著你長大的，我怎麼會不知道呢？」母親說那是原PO自己的身體，雖然是個不明智的行為，但已經做了就要全然面對，媽媽要她先去看醫生，「媽媽不會生氣，因為你是我女兒，我尊重你的決定。」

該女網友事後感動到一直哭，發文說「好希望可以馬上衝到她面前抱抱她，家人果然是最強的後盾」；其他網友紛紛留言「你媽好棒，我到現在還在想怎麼跟我媽交代所以遲遲不敢做」、「要不要發生關系是自己的事，不須要跟家人報備吧」、「看得出媽媽很傳統，但她真的很愛妳」、「好好奇做父母的是怎麼看出來的？我也不敢跟我媽坦承」。