國民黨台北市議員羅智強2日本透過直播宣布參選桃園市長，但在和黨主席朱立倫深談後，願以大局為重，宣布取消，令許多支持者心疼不已。在歷經一天風波後，羅今又在其社群平台上發文，暖心吐露女兒為他所做的溫馨事，「著實令我這個老爸意外又驚喜」。

羅智強今（3日）在臉書發文表示，大女兒昨天大概是看他心事重重，跑來和他「談心」，並拿了一帖她寫的書法給自己看，說「爸爸，我很努力的練書法、練畫畫，你知道為什麼嗎」？自己看著女兒的書法，心中滿是驕傲，其實女兒拜師學書法才不過四個月，就已有如此功力，「著實令我這個老爸意外又驚喜」。

對於女兒的提問，羅智強稱，他問：「為什麼呢」？大女兒說：「因為，我想以後到街上賣字畫，貼補家用啊」。聽到女兒的回應，羅暖心表示，自己很感動，他知道女兒只是想幫老爸分擔一些壓力，自己笑著答：「好的，如果妳到街上賣字畫，爸爸就去旁邊當妳的磨墨老書僮」！

許多網友都在其PO文底下留言表示，「字真是漂亮！心更是溫暖」、「身教，家人是最好的後盾，也是最溫暖的港灣」、「英雄出少年，望塵莫及」、「小孩貼心，是打拚最好的動力」。