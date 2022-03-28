一名媽媽在臉書曬出一張金額2萬8千元的借據，心急表示自己的女兒被前男友威脅償還交往期間的開銷，但她不曉得借據是否有法律效力，求解網友。對此網友質疑借款原因，惟借錢還錢天經地義，再加上有寫借據，若鬧上法庭，恐贏面不大。

一名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文求解，稱女兒與一名男子交往，但兩人分手後，男方以白紙黑字立下借據，羅列交往期間女兒吃飯與玩樂的所有費用，總金額高達2萬8千元，但她發現借據沒標註確切還款日期，不曉得是否具有法律效力，因此求助網友。

透過畫面可見，借據清楚寫下借款人姓名、身分證字號、出生日期、被借款人姓名、借款金額與明細，下方則為還款表格，每次還款後，借款人均在格內簽名作證。

文章曝光後，不少網友指出，紙張上借款事由被馬賽克遮住，名目不詳，無法得知究竟為償還交往期間的花費，又或是女方單純向男方借錢，因此難以定論真相，但多數網友均認為，借錢者還錢為天經地義，且加上借據白紙黑字，若鬧上法院，女方贏面不大。