南韓團體「酷龍」成員具俊曄為了愛妻大S（徐熙媛），經歷10天隔離、7天自主健康管理後，他終於在昨天正式出關，同時，大S與具俊曄也在稍早傳出，已委託代理人至戶政事務所辦理好結婚登記，對此，大S經紀人則表示：「熙媛跟具俊曄先生兩人在台灣的結婚登記手續已於今日完成」，只是大S閃婚和媽媽心結還沒解開，S媽凌晨才在臉書曬公雞照，並寫下：「管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方」，未料，S媽事後卻已悄悄關閉臉書。

大S在3月初閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，男方隔天就跨海追愛飛抵台灣，具俊曄結束隔離後，便前往大S豪宅進行自主健康管理，小倆口終於重逢，享受團聚的時光。由於大S和具俊曄尚未在台灣登記結婚，加上今天是具俊曄正式出關後第一個上班日，小倆口也被推測會在今天辦理登記。

由於大S豪宅門口和戶政事務所一早都有大批媒體等候，不過稍早則傳出大S臨時改變主意，並已委託代理人至戶政事務所辦理好結婚登記，對此，大S經紀人則表示，徐熙媛跟具俊曄先生兩人在台灣的結婚登記手續已於今日完成，結婚日期就是以韓國2月8日的登記日期為準。

只是大S閃婚，讓S媽一度對女兒很不諒解，目前母女心結還沒完全打開，S媽凌晨還在臉書曬出2張公雞的照片，並寫下：「管不了-管不了-管不了妳的愛...還是妳不愛...管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方。（用唱的也行）」，S媽看起來怒氣還沒消，沒想到，S媽稍早還氣到悄悄關閉臉書帳號。