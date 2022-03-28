今年奧斯卡開獎，典禮節奏被批無趣拖沓，主持人玩笑過頭、提早頒發獎項、趕得獎者下台等多項措舉不當，被許多觀眾詬病。而典禮進行到一半，主持人調侃起台下的威爾史密斯，鏡頭還特寫威爾史密斯對著台上主持人破口大罵的模樣，讓無數觀眾摸不著頭腦是不是故意設置的節目效果，沒想到緊接著威爾史密斯衝上台揍人，怒罵髒話，導致奧斯卡放送被消音。事後頒發最佳男主角，威爾史密斯戲劇般的得獎了，親自揭露剛才那一幕的真相。

男星克里斯洛克（Chris Rock）從喜劇出身，主持風格幽默，但先前曾經在頒獎舞台上拿亞洲人的刻板印象開玩笑，引起公眾強烈不滿，該行為讓台灣導演李安等多位華人、亞洲傑出人士聯名向美國電影藝術與科學學院發出抗議信，最終學院發表公開聲明道歉。

而第94屆奧斯卡頒獎中，男星克里斯洛克要頒發最佳紀錄片獎項，唸頒獎詞的他似乎一時興起，調侃起威爾史密斯的老婆賈達萍克特，評論賈達萍克特脫髮的樣子像在演《魔鬼女大兵》，這言論讓威爾史密斯瞬間暴怒，直接隔空怒嗆克里斯洛克，甚至還不解氣走上台賞了他一巴掌，怒回「不要從你嘴裡講出我老婆的名字！」，途中飆出一串髒話，驚呆其他嘉賓。

Lmaoooo wait a mintue. Will Smith slapped the shit out of Chris Rock 😂#Oscars pic.twitter.com/4ojwBLCvQ0 — New name same Beanz (@BeanzGotGamez) March 28, 2022

only now am I considering sexualizing will smith during a very horny oscars pic.twitter.com/Jteqsybqde — mikey (@shenanigreat) March 28, 2022

這場突然的變故讓網上瞬間沸騰，紛紛猜測是節目橋段還是影帝真的被觸逆鱗火大；得到最佳男主角肯定的威爾史密斯也在得獎後上台，他提到為剛才的動粗道歉，怒氣似乎有了消減，但隻字未提克里斯洛克的名字。靠《王者理查》獲得獎項的他，在台上講得獎感言時落下男兒淚，感謝奧斯卡給予的肯定同時和其他嘉賓道歉「我不是因為得獎而哭，我是像電影裡的瘋狂威廉斯爸爸一樣抓狂了。謝謝給我的這份榮耀，希望演藝學院以後還會邀請我來參加奧斯卡。」