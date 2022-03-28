First Look at Lily arriving for the 94th Annual Academy Awards. #Oscar pic.twitter.com/h0qk69cVR5 — Lily James Online (@lilyjamesonline) March 27, 2022

第94屆奧斯卡頒獎典禮星光大道於台灣時間今（28）日上午6點半登場，而本屆最佳女主角入圍者們，也搶先於紅毯上以禮服開戰，比美、比氣勢，其中「暮光女」克莉絲汀史都華最叛逆，以香奈兒黑色西裝套裝出席秀出修長美腿，並刻意鈕扣全開，吸引媒體目光焦點。

今年以《以神聖電視台》入圍影后的潔西卡雀絲坦，為本屆首位踏上紅毯的準影后，她以Gucci深Ｖ亮片長禮服登場，該套服裝由胸口的玫瑰金漸變至紫色，裙擺處更搭配荷葉邊，在紅毯上格外耀眼，合身的剪裁也更凸顯其穠纖合度的身材。

三年前以《真寵》封后的女星奧莉薇亞柯爾曼，今年以《失去的女兒》也是本屆奧斯卡影后候選人，她以銀色的高領禮服，該套禮服運用打褶設計凸顯金屬光澤的面料，展現出優雅霸氣的氣場。而以《成為里卡多之路》入圍的妮可基嫚（Nicole Kidman），則以Armani Privé天藍色深V禮服現身，腰間結構性的設計，為她帶出強烈氣場。

至於以《平行母親》入圍的潘妮洛普克魯茲，則與克莉絲汀史都華同穿香奈兒上紅毯，但相較於克莉絲汀的叛逆，他選擇較為優雅的黑色長禮服登場，其繞頸設計、裸背剪裁使其全黑造型也依舊美艷動人。