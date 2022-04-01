中歐峰會今天登場，烏俄戰爭是會中重點，報導指歐盟盼中國中立，不支援俄國，但學者認為北京仍會採模糊立場，難有共識。而雙方因人權議題陷入凍結的投資協定，也難一時破冰。

中國國家主席習近平和國務院總理李克強，將與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）分別在今天視訊對話。

據歐盟日前公布的議程，俄烏戰爭是本次峰會的重點之一。而美媒CNBC引述歐盟知情人士指，歐盟希望藉峰會讓中國在俄烏戰爭中保持中立，不支援俄羅斯。

在中歐關係惡化的背景下，本次峰會相隔一年多才舉辦。國立成功大學政治學系教授王宏仁接受中央社採訪時指出，在去年中歐因新疆人權議題相互制裁，和目前俄烏戰爭爆發的脈絡下，本次的中歐峰會可說是「破冰」，確實不容易。

在俄烏戰爭方面，他認為歐盟將著眼於拉攏中國，接續美國對北京施壓，但預料「難有具體共識」。

王宏仁指出，日前美國總統拜登（Joe Biden）和習近平的通話中也就烏克蘭議題對中國施壓，但習近平的表態仍維持較模糊的立場。他認為，近期中國在聯合國體系中對相關決議一再投下棄權票，已經是北京最大的妥協。

中歐在前一次2020年的峰會達成投資協定，但隨即在隔年5月因新疆人權問題相互制裁，歐洲議會凍結協定的審議。

王宏仁認為，本次峰會讓歐中投資協定重回議程的機率不高。由於雙方當時的爭執點是人權議題，若要重啟，也需要個突破點。

但他舉例：若要以中國對烏克蘭人道問題的承諾，換取歐盟對新疆人權議題的讓步，似乎有違歐盟原則；而對中國來說，光是要在新疆議題上口頭讓步，就非易事。

國立政治大學國際關係研究所研究員湯紹成也指，歐洲議會當時多數議員投票贊成凍結協定審議，若要重回審議，不但要重新開會，還可能被認為違反歐洲高舉的自由民主人權價值。

對於歐中投資協定後續的進展，他認為，可觀察中歐是否會以新的協議，作為投資協定的替代方案。但他坦言，這種做法雖有可能，難度也相當高。

湯紹成說，夾在中美之間的歐盟，雖在人權價值議題上對中國嚴加批判，但在經貿市場、烏克蘭議題上仍對中國有所期待，本次峰會能否有所突破，他認為「不太樂觀，但機會還是存在」。