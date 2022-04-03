金像獎影帝威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮打人事件，俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在個人播客節目發表他的看法。依照歐尼爾所說，如果威爾史密斯當天掌摑的對象不是克里斯洛克（Chris Rock）而是7呎巨漢歐尼爾，威爾史密斯就要倒大楣了。

歐尼爾先是讚揚克里斯洛克的修養，「克里斯是當天表現更好的那個人，他什麼都沒做，馬上丟出另一個玩笑，讓我還以為這個事件是套好的。他展現出馬丁路德金恩的精神，臉上挨了巴掌仍泰然自若。」

「換成是我，我馬上就會叫人把大門關上。就算丹佐和泰勒派瑞挺身出來阻擋我，他們也會遭殃。沒有人打了我一巴掌還可以轉身走回去坐下的。」歐尼爾表示他會當場教訓威爾史密斯一頓，即使是丹佐華盛頓（Denzel Washington）、泰勒派瑞（Tyler Perry）這些黑人大咖的面子他也不給。

然而球迷認為那是不可能發生的事，如果當天開玩笑的人是歐尼爾，威爾史密斯絕不敢上台掌摑他。平日好脾氣的歐尼爾發飆起來是很可怕的，前太陽球員葛拉查克（Gordan Giricek）曾經拒絕傳球給歐尼爾又飆垃圾話，開賽前被歐尼爾勒昏在休息室地上。傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）同樣公開譴責威爾史密斯的打人行為，賈霸年輕時亦是火爆脾氣，曾經被架了一拐之後，一拳把公鹿中鋒班森（Kent Benson）打得進醫院。