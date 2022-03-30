針對好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮的打人事件，NBA名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也站出來講幾句話。賈霸在自己的Substack平台分析，威爾史密斯這次起碼犯了3個大錯：不尊重女性，不尊重黑人，不尊重演藝圈。

當時主持人克里斯洛克（Chris Rock）在台上對著潔達蘋姬（Jada Pinkett）的平頭髮型開玩笑，身為潔達的丈夫，威爾史密斯看見妻子臉色不對，因此走上台掌摑克里斯洛克，並且大飆粗話威嚇對方。

賈霸表示：「史密斯這一巴掌相當於也打在女人身上了。如果洛克用拳腳攻擊蘋姬，史密斯就應該出手反擊。或是他從頭到尾只留在座位上飆粗話，那樣雖然也不好，但可以理解。現在他打了洛克，等於向大家宣示他的妻子無力防備區區一個言語攻擊。」

這個說法確實是事發當時女權作家在網路提過的，男人不需要搶在女人面前出手，特別是女人有能力防衛自己的時候。美國非裔新聞網《The Black Wall Street Times》也專文批評「對於保護黑人女性，威爾史密斯打人是最好的但也是最糟的方法。」

賈霸接下來提到，「黑人打黑人」是那些美國白人右翼分子成天在刻意宣揚的觀念，「黑人本來就容易成為暴力事件受害者，他們還把黑人形塑成暴力、缺乏理性的族群，史密斯這樣做就是正中他們的下懷。」賈霸還認為這種暴力行為，讓以後的喜劇、相聲藝人可能不敢在大場面上台表演了。