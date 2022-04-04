Wiggs drills a big 3-pointer 😅 pic.twitter.com/iNtQXyDI0F — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 4, 2022

由於面臨連兩天背靠背出賽，勇士4日讓「浪花弟」克雷湯普生輪休，所幸威金斯及時扛下勇士進攻重擔，貢獻全場最高25分，外加5助攻、5籃板，普爾也拿22分，連續17場得分破20，勇士終場109比90輕取國王拿下本季第50勝(29敗)，續居西區第3，本季4度遭遇國王全勝，國王也確定創下連16年無緣季後賽的NBA紀錄。

儘管少了克雷湯普生，勇士首節仍飆進7顆三分球，很快就把領先擴大到兩位數，甚至來到20分以上差距，不過普爾、卓雷蒙格林兩大勇士主力先後吞下3犯，且各被吹1次技術犯規，打完上半場，勇士取得62比42大幅領先優勢。

比賽來到末節產生變化，國王靠著迪文森佐連進兩顆三分球，以及戴米恩瓊斯內線單打，轉眼縮小差距到7分，可是勇士靠著威金斯投進三分球重新激起士氣，打出誇張的16比2的收尾攻勢，雙方分差又回到20分以上，比賽大局底定。

勇士除了威金斯與普爾得分破20，別利查替補也拿19分、12籃板及6助攻的全能演出，庫明加17分、5籃板及4助攻，達米恩李11分；國王以面對老東家的哈里生巴恩斯18分、10籃板表現最佳，戴米恩瓊斯17分、6籃板，迪文森佐14分。