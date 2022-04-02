I’m out for the season officially. 🤦🏾‍♂️. See y’all in the fall. 👑✌🏾 — LeBron James (@KingJames) April 1, 2022

就算是美國時間4月1日愚人節，湖人「小皇帝」詹姆斯這個玩笑也開太大了！詹姆斯今天突然發布推文，「官方宣布我本季提前報銷，大家在秋天再見！」頓時引發不少熱烈討論，就連《ESPN》權威記者沃納洛斯基都趕緊幫忙回覆澄清，「今天是4月1日。」

因為想也知道這是詹姆斯開的愚人節玩笑，卻已經快速累積超過18萬人按讚，畢竟詹皇已經預計將於今天主場迎戰鵜鶘的關鍵戰役宣告傷癒復出，就連「一眉哥」安東尼戴維斯也有可能一起上場，為了湖人保住本季附加賽門票繼續奮戰。

不過球迷似乎不太喜歡詹姆斯的這則愚人節玩笑推文，這則推文的最熱門回覆就寫著，「竟然還有心情在推特上亂開玩笑，好像湖人不是31勝45敗，且馬上要掉出附加賽的球隊。」充分表達出不少球迷相當不滿湖人本季低迷表現的心情。

目前處於4連敗的湖人，剩下6場例行賽分別對上鵜鶘、金塊、太陽、勇士、雷霆與金塊，其中除了雷霆與鵜鶘，剩下對手都是西區前6種子，湖人可說搶到附加賽門票難度不小，所以詹姆斯在這個時候還開這種玩笑，當然引發球迷一定程度的不滿。