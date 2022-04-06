湖人隊想進入附加賽的機率越來越小，今天還傳出大壞消息，據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，當家球星詹姆斯(LeBron James)因為腳踝傷勢未癒，將缺席今天對太陽的關鍵比賽，而這場他的缺席對湖人來說影響極大，若無法拿下太陽，加上馬刺順利擊敗金塊，湖人就確定無緣附加賽，提前放暑假。

Lakers star LeBron James (ankle) will miss second consecutive game tonight vs. Suns. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2022

湖人目前吞下6連敗，詹姆斯加上今天也已連續缺席第二場，球隊前一場以118：129輸給金塊，今天對太陽缺少他恐怕更難以過關。醫學專家伊凡(Evan Jeffries)也有證實詹姆斯今天不會出賽，此前他就建議詹姆斯徹底休兵，不值得冒風險讓傷勢加重。另外詹姆斯若想拿下聯盟得分王，得在剩餘三場比賽出戰兩場才有資格。

而對於湖人唯一的好消息是禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)將帶傷出賽，在2日對上鵜鶘一戰輸球時，他表示要帶著5連勝的心態來拚戰，不過仍在下一場比賽敗給金塊。此外他上個月曾談到今天的對手太陽，認為在上季季後賽首輪對方是靠著湖人傷病纏身晉級，算是「僥倖逃脫」。

Anthony Davis, asked if his groin injury is the main reason the Lakers didn’t beat the Suns in the playoffs last year, says: “It was … We know that. They know that … They got away with one” — Dave McMenamin (@mcten) March 13, 2022

此言論可能大大激起太陽鬥志，雖然他們已鎖定季後賽，但今天贏球的話將獲得第63勝，創造球隊單季勝場新紀錄，超越1992-93、2004-05年球季。而湖人若不幸在這場比賽輸掉，除了讓太陽破紀錄，也可能讓賽季就此結束，因為馬刺如果戰勝金塊，雙方勝差會徹底拉開，湖人就確定無緣附加賽，提前打包回家。