七六人3日以144比114橫掃黃蜂，也讓七六人總教練瑞弗斯早早換下主力，還在角逐年度得分王的恩比德，最後進帳29分，不過瑞弗斯賽後透露，他原本希望恩比德繼續上場砍下50分，幫助自己追逐得分王與MVP頭銜，卻被恩比德拒絕，這番話明顯是在嘲諷「小皇帝」詹姆斯只會刷分。

「我想恩比德應該拿下本季年度MVP，」瑞弗斯表示，「我在比賽過程跟他說了一些建議，希望他再次上場去衝擊看看能否拿下50分，幫他順利拿下得分王，但恩比德並沒有聽取我的建議，他說自己只想贏，順其自然打球就好，這是一個很好的答覆。」

畢竟詹姆斯在昨天輸給鵜鶘比賽當中拿下38分，也讓他以場均30.3分暫居聯盟得分王，公鹿「字母哥」阿提托康波30.1分緊追在後，恩比德場均30.0分排在第3，假如他在今天瘋狂刷分，確實很有機會超越前兩人，重新搶回得分王的頭銜，但他選擇放棄這麼做。