消防局指出，無極山莊監視器畫面發現疑似失蹤者從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪山路徑，影像畫面約2秒鐘，經家屬確認該畫面中男子所背之紅色背包套確實為蔡進國所有。（新北市消防局提供）

前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國26日獨自到三峽滿月圓登山失蹤，搜救行動今（29）進入關鍵第3天，蔡進國女兒連日來透過Instagram曝光進度，今晚她說已在一段當地無極山莊的監視器影像發現父親的「入山軌跡」，消防局表示影像中出現1名男子背著「紅色背包套」的身影，家屬確認就是蔡進國，目前今晚已加派人力從山莊旁石階步道往雙溪山路徑找人。

蔡進國女兒近日不斷在Instagram上公開搜索進度，她今晚PO文指出，目前已找到「關鍵搜救證據」，無極山莊的監視器影片出現父親的「入山軌跡」，但今日搜救已經結束，她希望能夠更多支援的民間力量出面協助，強調除獎金外，感謝金、食宿、交通他們都會安排，「現在真的需要很多人力」。

目前已找到「關鍵搜救證據」，無極山莊的監視器影片出現蔡進國的「入山軌跡」。（翻攝自IG帳號「moongirl415」）

新北消防局指出，無極山莊監視器畫面發現疑似失蹤者從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪山路徑，影像畫面約2秒鐘，經家屬確認該畫面中男子所背之紅色背包套確實為蔡進國所有，本大隊於晚間7時指派三峽2名警消搭配5名民間搜救人員前往該疑似點搜尋，目前仍沒有找到蔡進國。

據了解，蔡進國曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，一天內便可下山，蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。蔡進國身穿淺藍色上衣、卡其色褲子，身背黑色後背包、最後訊號位置在三峽區，地點於滿月圓登山步道，第一停車場。

資深消防人員透露，近日山區下大雨、氣溫驟降，蔡男是輕裝上山，最怕遇到失溫、營養不足，極有可能躲在山洞等避雨處，由於沒有人知道蔡男攀登計畫，警消只能沿山路、水路搜尋，祈禱在72小時的黃金生存時間找到人；目前共出動消防人員58名、義消26名、民間團體49名、搜救犬1隻，總人數133人搜救。