被封為「日本公有財」的超級男神木村拓哉，當年挑戰傑尼斯禁愛令，與女星工藤靜香結婚，兩人至今相守20年，跟兩個女兒心美、光希，過著安穩幸福的生活，兩女如今也繼承爸媽衣缽，進演藝圈發展，成為「明星家族」，近日被報導有人闖進木村拓哉的家中，而且當時全家人都在，不免為他們捏了一把冷汗。

名氣遍及全亞洲的木村拓哉，是許多人心目中的男神，同時，他也是捍衛自己人生的「愛情戰士」，所屬社傑尼斯向來對旗下偶像管理嚴格，談戀愛這類影響形象與人氣的事情，至今仍未鬆綁，但2000年木村拓哉直接宣布結婚，不久後又當爸，為了愛情挑戰公司，所幸他死會後人氣不減反增，但夫妻倆多年來生活得相當低調，幾乎不曾公開同框，工藤靜香更是直接淡出演藝圈，將心思都放在老公、孩子身上。

直到兩個女兒長大，木村拓哉與老婆才較為開放心胸，偶爾現身，能發現4、50歲的兩人狀態維持得挺不錯，據日媒《週刊文春》報導，今年3月1日時，一位30、40歲的女人因為闖進木村拓哉家被警方包圍，木村拓哉本人親自出面接待警方，木村拓哉妻子工藤靜香站在一旁，他們的女兒木村光希、心美則躲在母親身後，似乎是被嚇到了。工藤靜香難平怒火高聲質問「這是怎麼回事？」

面對記者求證，工藤靜香說不願多言，讓媒體向警方詢問詳情。求證經紀公司得到的回應是確實有這樣的事情，並且針對該女子違法的行徑報警。根據日媒報導，木村拓哉曾經在節目上坦言，當了爸爸後會越來越小心，每次下班回家都會先看附近有沒有可疑的人，確認沒有才會回家。