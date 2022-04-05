「綜藝天王」豬哥亮過世至今已5年，今4月5日適逢清明節，愛女謝金晶和大兒子謝順福去他長眠的基隆擁恆文創園區祭拜，謝金晶在臉書寫道：「天氣超好，今天好好的陪爸聊聊天，爸～想你喔。」並獻上三顆愛心；女星楊繡惠也在底下留言說：「豬大哥好」，穿越陰陽界致上問候之情。謝金晶前幾天在臉書曾大曬豐滿好身材，也被楊繡惠留言大讚性感，「豬大哥」生前好友不吝友情相挺。

豬哥亮原名謝新達，復出後改名謝友偵，在世時有「秀場天王」之稱號，雖曾沉迷賭博而跑路多年，但「出國深造」歸來復出後依然受歡迎，並接連演出《雞排英雄》、《大尾鱸鰻》等賣座電影；2014年他確診罹患大腸癌，到2017年3月病危時才跟二女兒謝金燕的解開心結破冰。

今(5)日時逢清明節，豬哥亮的大兒子謝順福與三女兒謝金晶一同掃墓，去他長眠的基隆擁恆文創園區祭拜，謝金晶在臉書PO出兄妹合照，她懷裡擁著愛犬寫道：「清明祭祖日，跟哥哥來擁恆文創園區拜老爸，天氣超好，今天好好的陪爸聊聊天，爸～想你喔。」並獻上三顆愛心。

「豬大哥」生前好友楊繡惠也來這則貼文下留言說：「豬大哥好」，穿越生死陰陽界限致上問候之情；粉絲則誇她和哥哥都很孝順：「豬大哥一定會很開心」、「兄妹都是好兒女」；還有死忠粉絲留言感嘆，最近常看到豬哥亮節目的重播：「少了豬哥亮的綜藝節目都不好笑」。

謝金晶本身也是不輸謝金燕的美女辣妹一枚，她日前在臉書曬出大露事業線的美照，寫道：「天公不作美，但依然不影響放假的心情。大家有沒有覺得我的睫毛粉(很)美？」畫面中她的32D美UU及雪白好膚質顏值全都露，粉絲紛紛留言大讚：「太犯規」，歌后好友朱海君更表示：「這是要人家眼睛擺哪？」，楊繡惠也留言讚：「性感」，歌手陳淑萍說：「這讓人怎麼睡？」，辣度爆表的美圖分享破8千讚。