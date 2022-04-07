資深女星楊繡惠以爽朗個性、犀利談話風格，是各大綜藝節目常見的嘉賓，親民的楊繡惠也不吝嗇在網上分享生活大小事，而她今（7日）深夜則罕見大解放，放送薄紗誘惑照，邪惡自拍視角曝超尺度深V，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，楊繡惠身穿白色薄紗細肩帶睡衣入鏡，鎖骨、白嫩美胸全都露，更吸睛的是，楊繡惠邪惡自拍視角讓她傲人事業線全見客，加上對鏡頭擺出撩人表情，並嬌喊：「今晚我在台中晚安」，性感照吸引女星米可白直呼：「美美啊」、八點檔女星江泳錡也說：「我需要輸血了」，網友大讚：「美女身材真的很棒」、「好美的身材，會讓男人噴鼻血的」、「阿姐，好胸」、「皮膚幼咪咪 好漂亮喔」。

楊繡惠臉書全文。（圖／取材自楊繡惠臉書）

保養得宜的楊繡惠作風海派，她日前豪曬全裸露背照，露出刮痧後的整片紅色斑塊，但外界全把焦點放在她身材纖瘦上，加上楊繡惠不科學的S曲線若隱若現，辣照引發網熱烈迴響，而保養有術的楊繡惠，身材更是不輸少女。

57歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，楊繡惠以活潑和海派個性，讓她人氣很夯，加上楊繡惠保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，也讓她成為是演藝圈著名的美魔女一枚。