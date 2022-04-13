資深女星陳美鳳出道數十年，始終保持亮麗外型，皮膚緊緻白皙還有著S曲線火辣身材，完全看不出實際年齡已經65歲，她因此被封為「最美歐巴桑」，還曾因極致凍齡而登上外媒，至今仍在演藝圈相當活躍的她，經常透過社群平台分享生活，有的時候也會挖出舊照片分享，今天陳美鳳又來了一記「回憶殺」，曝光30年前的秀場照，極致S曲線被眾人大讚有夠辣。

如今身兼主持人與演員身分的陳美鳳，當年因參加「毛衣皇后」選美賽而進入演藝圈，她的美麗與眾不同，陳美鳳剛出道時皮膚陽光黝黑，身材修長健美，與當時的審美觀相左，因此在戲劇圈發展受限，但這樣的她卻在工地秀、餐廳秀場發展得如魚得水，美麗性感又活潑，非常受到觀眾歡迎，獲得「秀場女王」美稱。

陳美鳳昨天在臉書po文，公開了一張許久前登台作秀的照片，笑問：「你們知道30年前秀場這造型，鳳鳳是唱什麼歌嗎？請留言…」，照片中她穿著白色兩截式短版流蘇小可愛配超短裙，剪裁緊身且布料超短小，上身直接炸出豐滿北半球，底下則大露修長勻稱美腿，中段則是帶著腹肌的極致螞蟻腰，就算放在當今演藝圈來看，身材也是數一數二的火辣。

陳美鳳公布答案，這套服裝是她演唱〈愛的太苛〉的登台服裝，笑呼真的是好珍貴的照片，而她當年的服裝，在那個年代可說是非常新潮前衛，很難有人能這樣完美駕馭，讓眾人不禁驚艷大讚「這身材真絕美」、「辣慘了」、「北半球實在太火了」、「姐從以前美到現在，都沒變」、「鳳姐身材真的超健康美」。