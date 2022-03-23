「全台最美歐巴桑」陳美鳳2012年和David爆出婚變，兩人離婚官司更鬧上美國法院，她總共赴美5度休夫，付了千萬和解金才得以劃清關係，單身多年的她，身邊雖不乏男士追求，但多是已婚男身分，加上對方死纏爛打，可說是相當苦惱，即便如此，依舊相信愛情的她，也曝光3點擇偶條件，希望藉此覓得良緣。

根據《鏡週刊》報導，單身多年的陳美鳳身邊不乏追求者，其中還有已婚男希望進一步發展，不過她不想當小三婉拒，希望關係就此止步，未料對方依舊死纏爛打，還願意讓步只要傳簡訊搞曖昧就好，但她強調即便是「精神外遇」也不能接受，尤其面對感情不喜歡打迷糊仗，只要覺得未來不可能發展就直接點破，由於演藝工作很難配合對方，為了不讓彼此壓力太大，讓她坦言寧可過著沒有愛情的人生。

雖然感情路坎坷，但陳美鳳表示對愛情尚未死心，仍想找個老伴共度下半輩子，她也大方列出擇偶條件，除了外型順眼外，希望對方不要因為明星光環，而對她有太多顧慮，至於相處起來要彼此自在，才能攜手走完人生下半場，至於身邊追求者是否符合條件?她表示都是未來可做伴的朋友，也強調活得自在比較重要，畢竟到了不想絆住彼此的年紀。

陳美鳳之前受訪提到當時與舊愛復合結婚，連對方有小孩都不知道，當時只是男方一直在電話裡頭求婚，由於從沒被求婚過，就想說沒嫁過，就嫁一次好了，沒想到最後鬧婚變，光跨海離婚官司就纏訟4年，搞的她心力交瘁，更自嘲就是因為手機號碼沒換，才會遇到一段孽緣。