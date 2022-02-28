陳美鳳也代表明根公司捐贈「垂直律動儀」給長期照顧身心障礙者的瑪利亞基金會作為復健輔助器材。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

笑戲自己是飯桶 台灣最美歐巴桑這樣保持好身材

在新冠疫情肆虐下宅運動興起，這也使得結合運動、健身、時尚的運動家具異軍突起，明根公司旗下bgreen運動家具品牌這兩年百貨專櫃倍數成長，甚至成為百貨公司坪效王；其愛用者之一藝人陳美鳳二二八連假也現身台中廣三SOGO和粉絲分享保持年輕的魔法，她要大家一定要動一動，就算不方便外出在家使用運動家具動一動也很好。

明根公司是中部在地產業，其中bgreen主打運動家具，研發團隊歷經十餘年的研究發展與臨床實驗開發出一系列創新機能性運動家具，整合運動醫學科技與時尚工藝技術，提供居家型維持體適能、輕鬆運動的方式；bgreen營運長賴淑怡表示，受到新冠疫情影響大家在家辦公也在家運動，該品牌每年銷售業績都有二至三成的成長率。

明根公司董事長陳宇助指出，bgreen運動家具是以水平律動和垂直律動原理設計出一系列座椅、沙發、躺椅和舒眠床，以科學化的被動方式達到全身運動的目的，讓上班族、年長者等沒有時間與無法堅持運動者以及身障人士都能輕鬆享受運動促進健康的效益。

有全台最美歐巴桑封號的陳美鳳也是bgreen的愛用者，二二八連假她受邀到台中廣三SOGO「bgreen專櫃」擔任一日店長，她坦言，自己愛吃飯，也不會因為減肥就吃少、吃清淡，偶爾吃美食享受幸福感，但因為工作關係坐息不正常，如果沒時間做運動，就會坐在運動沙發上被動的搖搖動動，或使用垂直運動儀健身。

陳美鳳除分享她的獨家抗老撇步，也代表明根公司捐贈「垂直律動儀」給長期照顧身心障礙者的瑪利亞基金會作為復健輔助器材！她也感謝bgreen取之社會、回饋社會，讓她感受傳遞溫暖也分享愛。

明根公司董事長陳宇助不諱言，在疫情期間已陸續捐贈相關律動運動設備給高醫、成大醫、台中榮總…等醫學機構，為前線防疫醫護人員打氣；並計畫與各防疫旅館專案合作，設置水平律動設備與垂直律動運動設備，讓返國或被匡列而必須入住隔離檢疫的民眾也可以透過運動家具紓壓並維持規律運動。