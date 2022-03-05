高雄市長陳其邁（右二）5日出席岡山區建運動中心完工模型揭幕儀式，他期許岡山區未來可以更加繁榮。（林瑞益攝）

台積電第一次環評環評未過，高雄市長陳其邁5日上午說，這是在環評程序裡的專案小組會議，委員審查時有一些修正意見，市府會再做第二次專案小組會議後才送大會。目前汙染的整治進度超前，也都很順利。

陳其邁表示，初步檢驗已經陸續推動包含水汙與土汙的檢測，在整個汙染方面，一方面加強監控，另一方面要確保汙染整治要如期如質完成。目前整治的部分在第三區，也就是未來的楠梓產業園區，也開始做環評審查程序。

陳其邁說，市府也與台積電的相關環保單位舉行做過多次會議，也跟環保團體開過會，對於未來如何建構一個生態公園裡的科學園區也有相關規畫，未來預估在北高雄也會串起半屏山、中洲溼地、左營國中與中油高煉廠綠地等等，串成北高雄的綠色廊帶。

高市府也會透過景觀與加強綠帶的方式，連結原來中油的宿舍區與後勁地區，提供民眾綠色、永續、環保的科學園區。

陳其邁上午出席岡山區建運動中心完工模型揭幕儀式。他說，此運動中心位於文化中心旁，包含游泳池、籃球場、羽球場、足球訓練場等設施。岡山人口成長很快，包含87期重劃區、橋科與路科，他上任後承諾要蓋運動中心10座，按照規畫，已經加碼至13座。