國內疫情日益趨緩，高雄10日並無新增本土確診個案，也不另行舉辦記者會，高雄市長陳其邁參加智泰科技VisLab AI圖像辨識工具軟體捐贈暨高雄VisLab AI人才培訓中心授牌記者會時說明防疫團隊目前針對疫情的應對措施，包含催打疫苗、醫院設置得來速分流措施等。

陳其邁表示，從Omicron累積的這些病例來看，打第3劑疫苗最重要，目前針對關鍵基礎設施或是在港區高風險地區作業的人員都是現在努力施打的目標，也要求關鍵基礎設施必須以紅區、黃區區分風險，紅區就是會影響到民生運作的區域，要求一定要打3劑疫苗，假如沒有打3劑，一定要每周定期進行健康監測。

陳其邁指出，現在也要求醫療分流，希望未來包括確診的診斷還有安置、醫療的服務，市政府都已經開始在做分流的規畫，預計也會規畫至少25個得來速，來因應當人數眾多的時候可以執行分流的措施。

陳其邁補充，這幾天也持續針對港口視察高密度登船人員的相關檢疫工作是否落實，目前社區感染風險其實不高，所以現在把所有重點放在邊境管理，社區監測持續進行，加上因應病毒未來可能社區化、流感化的醫療規畫，來加以保護醫院量能。