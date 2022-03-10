台積電今日公布2月營收為1469.33億元新台幣，受到工作天數減少影響，月減14.7%，但仍較去年同期成長37.9%，為歷年同期新高。受到國際情勢動盪影響，台積電近期股價表現弱勢，自歷史最高價688元大舉回檔自最低561元，波段跌幅達18%，今則受惠美股反彈加上市場資金壓寶營收行情進駐，股價強彈19元收在587元。有內行人分析指出，台積電的營收其實看年增減就好了，財報一直都很準，3月受惠台幣貶值匯兌收益將更多，第一季財測可望順利達標。

台積電這次營收引起網友一番熱議，有專業網友分析指出，台積電第一季新台幣營收估達4581~4747 億元，累計今年1至2月營收約為新台幣3191億900萬元，較去年同期增加了36.8%，3月受惠台幣貶值 ，匯兌收益更多，太容易達標超過財測水準了。

其他網友則表示，「600以下台積電是天上掉下來的禮物」、「台積電把握每次大跌，580元以下分批買進」、「營收年增37%，結果股價還比去年2月低」、「及格的水準，只有股價不及格」、「台積電今年高點還沒到啊，剛好碰到一堆利空就下來了」。

台積電近期股價回檔猛烈引起市場驚慌，外資野村證券則表示，台積電基本面與技術進展都沒有問題，股價回落與地緣政治關係較大，且明顯已遭超賣，重申台積電「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價850元。