晶圓代工二哥聯電年前法說透露2023年28奈米製程產能可能「供過於求」，遭市場解讀2023恐爆產能過剩危機，其股價隔日立即跳空往下殺破60元，近期更一度下滑至49.5元，從短線最高點68.5元計算，跌幅高達3成。而聯電後續面臨考驗仍不少，三星在近日的年度報告中透露，今年起將擴大成熟製程晶圓代工產能，等同要瓜分聯電、世界先進等主攻成熟製程的台廠訂單。

根據韓國媒體《Business Korea》報導，三星在2021年年度報告中指出，中長期計畫擴充成熟製程產能，晶圓代工事業將鎖定CMOS影像感測器（CIS）所需成熟製程產能，進而確保新客戶與提高獲利能力。市場人士解讀，三星因先進製程良率持續面臨瓶頸，有意回頭大力推展成熟製程，也將間接衝擊聯電代工訂單。

另一方面，費城半導體指數今年以來已下跌23%，《巴隆周刊》（Barron's ）引述花旗分析師丹利（Christopher Danely）說法指出，投資人看壞半導體股，除了反應俄烏戰爭外，兩岸之間形勢可能更加緊張也是原因之一。

財信傳媒董事長謝金河則表示，如果把晶圓雙雄的配息回推，聯電今年配3元，殖利率6%，50元以上支撐力會逐漸彰顯；而台積電全年股息11元，股價在570元附近，殖利率1.95%，在資金去槓桿的時刻，台積電壓力反而較大。