嘉義市垂楊路台電公司嘉義區配電中心上午發生情殺兇案，涉嫌行兇的嫌犯陰經龍刺殺女友多刀後遭警方逮捕後，才驚覺他曾是出身嘉義朴子少棒隊的知名棒球國手，甚至在68年遠東區少棒賽獲得「三冠王」的殊榮。

今天上午約9時多，陰嫌和女友在嘉義台電配電中心疑似發生口角，陰嫌當場持約10多公分的尖刀刺向張姓女同事的肚子，張女大量失血，送醫搶治後宣告不治，警方逮捕陰姓凶嫌，並查扣疑似凶刀水果刀，目前全案仍在釐清行兇動機調查中。

據了解，50多歲的陰嫌在40年前曾是朴子少棒隊的隊員，曾榮獲世界冠軍，是當時家喻戶曉的全民英雄，在民國68年遠東區少棒錦標賽，中華隊共擊出卅六支全壘打，中華隊佔廿五支，日本隊六支，關島三支，韓國兩支。陰經龍成為「三冠王」，他擊出六支全壘打，打擊率八成三，打點十六，三項成績都名列前茅。

未料陰嫌上午卻疑似因為感情糾紛，拿10多公分開山刀朝年約40多歲張姓女同事的肚子狠刺，造成張女大量失血，送醫後仍不治身亡，目前陰男被依現行犯逮捕，全案被依殺人罪送地檢署偵辦。