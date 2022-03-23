看到鳥巢就抖！台電人員漏夜冒雨爬電桿「拆屋」

苗栗縣公館鄉鶴岡村一位女村民，昨天22日晚間10點多，在臉書社團反映自家附近電桿出現大型鳥巢，台電員工得知後，漏夜在雨中移除鳥巢，以避免鳥獸外力碰觸造成停電事故。

該名女村民說，新聞報導電線桿竹鳥巢會造成大停電，她才兩天沒拉起窗簾而已，一看路邊電線桿居然築起傳說中的鳥巢，而且還是蓋了樓中樓，她也打趣說，不知道這套房是真材實料還是偷工減料，很擔心停電，手電筒跟蠟燭都準備好了。

台電苗栗區處昨天接獲消息後，隨即派員到場處理，當時外面陰雨綿綿，台電員工深夜中把鳥巢移除，讓許多網友跟住戶大讚高效率。

台電苗栗區處23日指出，停電原因中外力、天災、用戶因素約佔6成，針對鳥獸碰觸線路，台電透過將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化，加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等方式進行防範，持續加強線路巡檢，降低停電事故發生，以維護民眾穩定用電。