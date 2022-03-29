民進黨執政前曾抨擊台電藏電，強調台灣不缺電。經濟部長王美花今在立法院接受質詢時，被問到是否已經把「台電藏的電」找出來？她表示，在部裡看了台電的電，都非常清楚，沒有聽過這樣的事情。

中華文化總會副會長鄭麗君、監察委員田秋堇，於2013年擔任民進黨立委期間，曾召開「核四停建、不會缺電」記者會，由鄭麗君指控台電做假帳，先高估電力需求，過度投資電廠；再低估供電能力，欺騙人民沒有核四，台灣會缺電。她說，台電隱匿資訊大藏私房電，國會如果再給錢就等於把新台幣扔到垃圾廠，花錢買核災。

爾後，「台電藏電」就成為民進黨主張台灣不缺電的原因，也成為「2025非核家園」的政策論述基礎。

隨著台灣一再發生大停電，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花今赴立法院針對0303大停電進行專案報告並備質詢時，台灣是否缺電的問題就成為焦點。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，2017年他尚未當立委，當時發生停電時就透過媒體請教蔡政府，民進黨當年說台電藏電，為何不把藏好的電拿出來用？現在當了立委，終於可以正面詢問，「到底台電藏的電找到了沒有？」

對此，王美花回應，「就我在部裡面看了台電的電，是非常清楚的。」這是否意味沒有藏電？王美花重申，「目前的電是非常清楚。」

洪孟楷追問，所以台電有沒有藏過電的紀錄、方法？王美花則四兩撥千斤地說，「我沒有理解這段話的前言後果，那時候我還沒督導台電業務。」直到洪孟楷再次追「所以台電過去藏電嗎？」王美花才鬆口說，「我沒有聽過這樣的事情。」

面對2025非核家園的再生能源20％政策跳票，洪孟楷質詢時也指出，今天林口電廠的3部燃煤機組依舊是火力全開、燒煤燒到滿，既然2025非核家園已確定無法達成，屆時再生能源無法達標的部分，將會是以燃氣或燃煤填補？而燃煤發電比例，原先設定2025年為30％，屆時又將增加多少？

王美花表示，屆時再生能源不足的部分，將全數以燃氣補上，而燃煤占比大約會是33％左右。至於33％是否為天花板，不會再高？王美花說，「不會再多了」。