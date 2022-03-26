台灣近日停電屢屢發生，總統府今也邀請大家今晚8時30分參與「關燈一小時」，一同守護地球；財訊發行人兼社長謝金河今認為，應該讓台電民營化，他也反對油電價凍漲，讓台電沒有更大力量去做擴張、更新設備，導致常常發生一隻老鼠就跳電了。若還拘泥在傳統思維，台灣未來的發展是非常不利。

他強調，應該推動台電民營化，讓民間介入，能源轉型的力道將會逐漸顯現，而若是不面對，台灣的缺電問題永遠不會解決。

謝金河今出席「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，他會中指出，來10年台灣發展有3個重點，包括「小國體制要有大國思維」、「每次在危機的時候可以考驗台灣的韌性」、「台商回流」。

他說，台灣是世界第20大經濟體、世界第15大出口國、第16大股票市值大國，與被視為大國的澳洲人口只差100萬，以前與中國的關係，台灣都把自己「做得很小」，未來應該要有大國思維。

他說，台灣與烏克蘭有很多不同，應該盤點未來幾年台灣的「弱項」，思考如何將經濟力轉換為國力，展現更強的戰鬥力；近年破千台商回台投資，總金額超過1.67兆台幣，創造至少20萬個就業機會。

他還提到，台電動不動就停電、一隻老鼠就跳電，應讓民間介入，能源轉型的力道將會逐漸顯現，否則台灣缺電的問題永遠不會解決。