對於台灣對美表達了參加美方主導的印太經濟框架(IPEF)的意願，美國貿易代表戴琪在國會作證時表示，是否邀請台灣加入拜登政府的印太經濟框架一事，拜登政府尚未做出決定。她這項表態遭美國參議員批評稱，感覺上拜登政府似乎不會讓台灣加入IPEF，這將會錯失一個良好的機會。

《路透》報導說，台灣已經表達了成為即將形成的印太經濟框架正式成員的願望，而這個計劃是用於對抗拜登政府所稱中國在該地區的經濟和軍事脅迫。

拜登政府表示，有待完善的IPEF旨在實現包容性，但至今尚未公開詳細的成員計畫。IPEF的目標是作為一個靈活的經濟框架，在供應鏈安全、基礎設施、勞工標準、清潔能源和其他問題上使成員國保持一致。

戴琪在參議院財政委員會作證時稱，台灣是一個重要的合作夥伴，但目前還沒有就成員資格問題做出決定。美國參議員梅南德茲（Bob Menendez）問及台灣是否會被邀請加入該框架時，戴琪表示：「在台灣問題上，我們總體上正在與那些有興趣加入該框架的國家或地區進行對話。」「參與IPEF仍在考慮之中，據我所知還沒有做出任何決定。」戴琪出生在美國，她的父母是來自台灣的移民。

梅南德茲表示：「這個答案給我的感覺是，我們將不會把台灣納入IPEF，這會錯失機會。」

報導說，之前有200名兩黨國會議員於3月30日聯名致信戴琪與商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimond），希望能邀請台灣加入IPEF。他們在信中表示，「台灣的加入也將發出一個明確的信號，即美國與它的盟友和夥伴站在一起，不會被中華人民共和國霸凌」。

分析人士認為，台灣參與該計畫可能會讓該地區的國家在加入該計畫時猶豫不決，因為他們擔心此舉會激怒北京。北京則認為，華盛頓將該計畫作為遏制中國崛起的工具，註定只會是「竹籃打水一場空」。

《路透》引述2名知情人士透露的消息稱，商務部長雷蒙多上周在與參議院財政委員會成員舉行的閉門會議上表示，美國政府目前「不考慮」讓台灣參與該計畫。其中一位消息人士稱，「我認為這反映出一個更廣泛的問題，即我們的貿易議程有時與外交政策議程不一致。」