美國貿易代表戴琪本周在新加坡接受美國媒體採訪時表示，美國正試圖對如何「重新調整」對華貿易關係持戰略態度，但對大規模「脫鈎」或貿易「離婚」沒有興趣。

戴琪本周前往新加坡討論拜登政府的印太經濟框架。她說框架的目的「是讓美國與其志同道合的地區夥伴們能夠就重要經濟議題和新興全球挑戰開展合作。這包括共同推動我們經濟體的堅韌度和可持續性，並鞏固彼此經濟體之間的夥伴關係。」

美國之音報導，戴琪前往新加坡的前幾天在美國國會眾院籌款委員會作證時說，美國應該重新評估與中國這個貿易夥伴打交道的方法。她說，過去採取的措施包括川普政府實施的關稅制裁，後者未能讓中國對美國商品開放市場，避免反競爭性的行為。

戴琪在周二的採訪中說，美國可能需要利用「其它工具」來調整對中國的關係。至於「其它工具」所指為何？戴琪說，「我認為這不太在於我們能對中國做更多的事情。我認為這更多是在於我們如何能夠重塑美中貿易關係，並對其重新調整，鼓勵我們的經濟行為人確保這種關係平衡、公正，並為不光是我們的經濟體，也為全球經濟貢獻一個重要的安全和堅韌感。」

美國之音引述彼得森國際經濟研究所資深研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）解讀，戴琪明確排除美中貿易離婚，可能反映了印太地區簡單的現實情況，「所有這些國家的對華貿易都超過對美貿易，而且與中國貿易的增速要超過與美國貿易的增速。所以他們對任何類型的脫鈎或離婚都沒有任何真正的商業興趣。」

地區領導人多次對在美中之間被迫選邊站表示了擔憂。美國議員們的言辭又加深了他們的顧慮，有些議員要求制定孤立中國的貿易安排。霍夫鮑爾指出，「這種想法在她的言辭中消退了。」他認為戴琪和拜登政府更接近「現實陣營」。

霍夫鮑爾表示，「貿易流通，流量和投資流動，都不利於兩個陣營間的分裂」，「因為太多國家都有很強的興趣來維持與中國和美國的良好商業關係和外交關係。」

此外，美國之音引述美中貿易全國委員會資深主任巴里觀察稱，「一位資深政府成員表示經濟脫鈎不是政府的目標，令人鼓舞」。

巴里表示，「戴琪大使對一個新型對華貿易關係，無論心中想著什麼，都一定會包括維護並增加目前關係的好處，」「這包括放棄川普時代的關稅，後者沒有改變中國的行為，而是傷害了美國工人、農民和家庭。」

巴里說，美中貿易全國委員會想看到美中領導人之間更多關於高層貿易討論，但表示「由於兩國的國內政治，此類談判最早在今年年底前似乎不現實。」