大陸《環球時報》旗下軍事微信公眾號「樞密院十號」7日指出，俄羅斯剛在俄烏衝突中首次將極音速武器投入實戰，美國、英國與澳洲三國聯盟AUKUS在5日發布聯合聲明稱，三國將在開發極音速武器和提高電子戰能力方面合作，劍指中國。然而，美英澳三國在極音速飛彈領域是「失敗者聯盟」，想拿來嚇唬中國，恐怕打錯了算盤。

樞密院十號稱，現實情況是，目前美英澳三國在極音速武器研製領域處於落後狀態。「五角大廈承認中國在極音速武器發展方面取得了飛躍性進展。」緊隨其後的是俄羅斯，北韓也聲稱成功測試多型極音速飛彈。

樞密院十號指出，問題關鍵來了：這三國在極音速武器領域根本不是「強強聯合」，而是「失敗者聯盟」。美國為例，五角大廈早就承認在極音速飛彈領域落後。美國空陸海軍各自推進本軍種極音速飛彈專案，進展都不順。

推進速度最快的美國空軍AGM-183A極音速飛彈，之前接連三次發射失敗。盡管美國有線電視新聞網（CNN）4日稱，美軍3月中旬成功試射一枚AGM-183A極音速飛彈，但已遠遠落後於計畫，很難如期在明年部署。

美國空軍負責預算事務的副助理部長佩查承認，盡管美國2023財年軍費預算大增，但未規畫AGM-183A飛彈的任何研發及採購資金，暗示美國可能已放棄了該飛彈的研發。

2021年3月，英國國防部宣布為對抗俄羅斯威脅，計畫耗資66億英鎊研製極音速武器和雷射武器等先進裝備。預計研製和裝備時間不超過5年。但研製極音速武器遠不是單靠「砸錢」，還必須依靠極音速風洞等先進測試設備。

樞密院十號引述英國廣播公司（BBC）報導，相比美澳，英國目前還沒有明確的極音速武器項目，甚至都沒有確定是集中資源用於研製極音速武器，還是用於針對性的防禦系統。顯然，英國在極音速武器領域進展恐怕連起步都算不上，「5內年研製成功」純粹是吹牛。

澳洲一開始聯合美國研製名為「南十字星綜合飛行研究實驗」的極音速武器專案，已逾15年的科技研究合作，可由美澳現役戰鬥機或轟炸機發射，屬於固體火箭助推、吸氣、極音速常規巡航飛彈。不過，美方同時也承認，這種飛彈屬於極音速巡航飛彈，遠沒有助推滑翔式極音速飛彈那樣「技術成熟」。

樞密院十號總結，美英澳合力研製極音速武器「對付中國」，聽起來嚇人，仔細分析就知道，純屬政治上「扯大旗」。畢竟美英澳對極音速武器技術需求不一致，無數次慘痛教訓證明，這樣的「聯合研製」結果不是專案失敗、就是誰都不滿意的「平庸之作」。無論哪個結果，對於當前在極音速飛彈領域已經落後的美英澳三國而言，恐怕都難以接受。