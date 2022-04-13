俄烏血戰舉世震驚，其中美國總統拜登對烏態度是「不出兵」但頻對俄國說出重話，態度引人詬病，有Ptt鄉民在討論版提問，要是現在美國總統是川普（Donald J. Trump），美國對俄態度是否不同？引起鄉民們熱烈討論，兩派意見都有，簡直戰翻。

該名鄉民今（13日）以「如果是川普執政，會如何解決烏俄戰爭？」為題，提出「戰爭持續，造成烏國慘重傷亡和嚴重破壞，若是現任總統是好大喜功的川普，大家覺得美國會出兵嗎？」，立刻湧入大批鄉民提出意見，有人認為「直接在伊拉克機場動手殺掉伊朗軍事二把手（指蘇萊曼尼）會比較軟？」、「我覺得不會打，普丁會給面子」、「早晚出兵而已，會比較晚」

但有另一批鄉民提出質疑「川普自只在乎自己和美國經濟」、「逼烏克蘭割克里米亞跟烏東，沒事」、「請參考庫德族」（川普於2019年以「打擊伊斯蘭國取得重大勝利」為由突然從敘利亞北部撤軍，導致土耳其趁虛而入，攻擊當地與美國結盟的庫德族民兵））。