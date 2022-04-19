《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，俄羅斯先前宣布擊落烏克蘭的Tu-143無人機，烏克蘭卻為此「歡呼」和「慶祝」，因為這款無人機已嚴重過時，被認為正被烏克蘭軍方當作誘餌，用來定位俄軍的防空系統。

「塔斯社」（TASS）先前報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將宣布，一架烏克蘭Tu-143無人機於俄羅斯西南部的十月鎮（Oktyabrsky）附近飛行時，遭俄軍防空系統擊落。

但《歐亞時報》透露，烏克蘭對此結果感到「滿意」。由軍備研究專家們共同營運的「烏克蘭武器追蹤」（Ukraine Weapons Tracker）推特指出，先前也有一架Tu-143於哈爾科夫（Kharkiv）區域遭到擊落，而這類「過時的」無人機，被相信是用來當作誘餌，讓俄軍防空系統的部署位置曝光。

#Ukraine: A Ukrainian Tu-143 Reys unmanned reconnaissance aircraft was shot down by the Russian forces in #Kharkiv. Such obsolete drones are believed to be used to draw out positions of enemy air defense systems. pic.twitter.com/Ix9FhOMe4N — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 12, 2022

《歐亞時報》指出，此次事件的主角Tu-143，以及3月墜毀於克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）布賈倫湖（Jarun lake）附近的Tu-141無人機，都是前蘇聯於1970年代生產的無人機，以今日的標準來說已嚴重過時，但在2014年俄羅斯併吞克里米亞後，烏克蘭重新對這些無人機進行改裝，使其能夠承擔部分任務。

烏克蘭TB2和商用無人機已在俄烏戰爭中廣泛發揮作用，退役美國陸軍少校、目前擔任西點軍校（West Point）現代戰爭研究所（Modern War Institute）城鎮戰研究主管的史賓塞（John W. Spencer）則告訴《歐亞時報》，雖然俄軍以強大的電戰能力聞名，但似乎缺乏基本的無人機反制技術，且網路及通信架構未接受現代化升級，導致其無法以電磁干擾等軟殺手段對付烏克蘭無人機，因為這同樣會影響俄軍自身的通信訊號。