烏克蘭表示已經準備好在烏克蘭東部與俄軍大戰，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周更表示，烏東戰役將如同「二次世界大戰」。對此，前立委沈富雄直言，「真的嗎？我覺得完全不一樣」。他更指出，現在的情況是「美國在烏克蘭打俄羅斯，俄羅斯在打烏克蘭打烏克蘭」，所以最倒楣的是烏克蘭，且三方也都沒有妥協的跡象。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，這場戰爭越打越看不懂，「越來越像二次大戰，真的嗎？我覺得完全不一樣」。傳統戰爭的部分，都是發生在烏克蘭境內，對烏克蘭當然比較不利，烏克蘭戰爭，是「美國在烏克蘭打俄羅斯，是俄羅斯在打烏克蘭打烏克蘭」，所以烏克蘭最倒楣。

沈富雄指出，現在三方的表現是，沒有一方非投降不可，也沒有一方說需要和談，「沒一個斷點」。他認為，美國受傷最少，且恐怕還獲利；至於俄羅斯在戰略和戰術上的判斷，都有缺失的地方，現在付出代價太大，不扳回一城，不會輕易放手，但若俄羅斯要放手很簡單，撤軍到烏克蘭境外就好。

沈富雄分析，俄羅斯似乎沒有要消滅烏克蘭或拉下澤倫斯基，甚至軍隊規模也有限，基輔打不下去，就把軍隊拉去烏東。但俄羅斯對烏東的領土要求，是打下整個烏東？打下那盧甘斯克、頓內茨克兩州？還是某些城市？攻下後又是要長期佔領？還是要怎麼辦？普丁恐怕還沒想的那麼遠，戰爭如何收尾，變成是一團爛帳，但只要對美國有利，美國會希望戰爭繼續。