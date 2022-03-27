企業17年排球總冠軍戰女子組第2戰，27日續在台大綜合體育館開打，由高雄台電對戰台北鯨華，最後台電以25比19、21比25、25比20、25比20擊退鯨華，連贏兩場順利封后，除了完成企排女子組6連霸，也笑納隊史第10冠，自從企業6年開始舉辦女子組賽事後，台電包辦12冠當中10冠，剩餘兩冠分別由TOP GIRL與中國人纖各拿1冠。

首局鯨華漢娜與吳芳妤的攻勢打出3比1的領先，隨後台電靠曾琬羚與李姿瑩進攻要回領先，隨後鯨華連續失誤送分，台電在黃芯瑜與陳姿雅的重砲下維持領先，但鯨華仍展現韌性將差距維持住，但仍無法追趕上台電，首局台電以25比19 拿下。

次局由黃芯瑜重扣先馳得點，此後台電氣勢洶洶壓著鯨華打，中段鯨華靠著防守韌性與Beatriz、甘可慧及余䒩語的回擊下反超比分，但台電仍不掉以輕心，在陳姿雅與黃瀞萱的攻勢下緊咬比分，但台電後段多次失誤送分，加上鯨華靠著多樣化的進攻手段穩定領先，最後鯨華25比21拿下第2局。

第3局雙方攻防激烈，台電以強勢的扣球進攻取得微幅領先，鯨華則用後場防守與靈活吊球緊咬比分，然而台電的攔網多次封鎖住鯨華的進攻，並靠著陳姿雅的重砲與曾琬羚的背飛攻擊保持領先，最後台電靠著強力進攻與嚴密的攔網，以25比20率先宣告聽牌。

第4局台電多點開花並由李姿瑩與李諭領銜打出領先，鯨華靠著Beatriz與吳芳妤追分，防守端則在甘可慧與隊友的配合下多次封鎖李姿瑩的進攻，雙方進入拉鋸，隨後李諭與曾琬羚在攻防端的活躍幫助球隊取得穩定領先，後段局陳潔與吳芳妤試圖追分，但不敵台電靈活的進攻方式與穩固防守，台電以25比20拿下勝利。