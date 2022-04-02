高雄楠梓區東南水泥廠昨（1日）因施工不慎，發生嚴重工安意外，導致雙鐵運輸工作受到極大影響，交通大亂。有男網友好奇，如果這場意外發生在台中，導致高鐵台中站停電、停駛，是否會造成全台交通癱瘓，引起網友討論。

一名男網友在PTT八卦版以「哪個高鐵站停電會全台癱瘓」為題發文，表示台中北望新竹與台北，南接台南與高雄，若昨天的東南水泥廠工安意外發生在台中，導致高鐵台中站停電、停駛，那麼全台交通是不是會因此大亂。

對此，不少鄉民點頭直呼、「一定是台中」、「當然是位在台灣中間的台中」、「台中掛掉直接不用玩」、「台中斷了，殘廢一半」、「高鐵台中站掛掉就完了」、「南北接駁一定大亂」、「應該會連台鐵一起拖下水，因為有新烏日站」。

台灣高鐵表示，昨天下午15點39分因鄰近的東南水泥廠區施工發生意外，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，導致高鐵左營路段發生供電異常，經台電人員緊急搶救後，於昨天晚間10點40分恢復雙向通車運轉。

台灣高鐵指出，原依《旅客運送契約》規定，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定，不過考量此事件所造成的影響，行程受阻的旅客，可在一年內辦理退票；本起事件影響高鐵營運安全，造成旅客行程延誤，將研議後續求償。