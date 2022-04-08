高鐵票價有可能漲到北高1600元，對民眾是否會增加負擔？交通部長王國材表示，交通部只是核定費率，過去高鐵票價會先經台灣高鐵董事會討論，整個票價不一定會漲。

王國材表示，台灣高鐵是上市公司，調漲票價與否會先由經理部門和董事會決定，如果送到交通部核定，交通部再做決定。雖然高鐵打算調漲費率，但交通部還要看高鐵的財務情況，不一定馬上調漲。