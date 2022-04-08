高鐵票價調漲？ 交通部長回應了 15:192022/04/08 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵售票 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵票價有可能漲到北高1600元，對民眾是否會增加負擔？交通部長王國材表示，交通部只是核定費率，過去高鐵票價會先經台灣高鐵董事會討論，整個票價不一定會漲。 王國材表示，台灣高鐵是上市公司，調漲票價與否會先由經理部門和董事會決定，如果送到交通部核定，交通部再做決定。雖然高鐵打算調漲費率，但交通部還要看高鐵的財務情況，不一定馬上調漲。 經長拋電價太便宜 國民黨團：預告漲電價 斥資71億！台86線銜接國3 解決車流回堵壅塞 #高鐵票 #調漲 #交通部 #交通部長 #新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 有線電視系統台祭反制 三立東森TVBS 取消YT新聞直播 04:102022/04/06 產業．科技 國內線機票4／30漲 民怨銀貨兩迄竟要「補價差」 21:232022/04/07 社會 奔騰思潮》促轉會敢不敢要求紐約時報、產經新聞下架蔣介石？（黃強波） 17:382022/04/07 海納百川 東南水泥衝擊雙鐵運輸 交通部估計求償近8千萬 11:142022/04/07 財經 台鐵工會痛批「分化」王國材：審查草案前會持續溝通 15:252022/04/08 生活 台南捷運優先路網 高架單軌拍板 04:102022/04/07 地方新聞 基本費率4年首見調高 高鐵：票價調整待評估 03:122022/04/08 財經 台鐵員工發起五一不加班 王國材：準備好應變方案 04:102022/04/08 生活新聞 高鐵票價喊漲！台北-高雄單程多140元 基本費率4年來首調 21:052022/04/07 生活 蘇花改有望開放白牌機車通行 04:102022/04/08 生活新聞 台鐵工會發動五一「休假」 王國材給祝福也盼三思 10:382022/04/07 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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