雙鐵將漲價？交通部日前公布高鐵新核定的高鐵基本費率，並傳出台鐵北高票價將漲破千元。交通部長王國材11日指出，高鐵目前僅核定費率公式，是否確定漲價還需要討論，而不需要因此聯想到台鐵漲價，台鐵目前沒有漲價計畫。

王國材出席立法院交通委員會會前受訪說，高鐵是上市公司，會尊重董事會的決議，如果真的要漲價送到交通部再來討論。過去曾經有費率提高，但是因為考量整體收入面、照顧民生，因此最後會提議不漲價的狀況。

立委李昆澤表示，政府核定基本費率從每人每公里4.134元變成4.313元，北高票價恐多140元；票價調整應該考慮民眾負擔能力，應以提升運量取代票價調整。

至於台鐵，王國材表示，重點在安全改革跟服務，這些必須先改善再來談票價調漲，目前尚無漲價計畫。另，台鐵工會醞釀五一勞動節「不加班」，王國材表示，會請台鐵局持續跟工會溝通，雖然希望不要發生，但已經有跟所有公路運輸開會有應變計畫，包括高鐵、國道客運、市區客運等。