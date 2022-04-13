這波全球供應鏈供貨青黃不接，是由新冠疫情開始，目前則由俄烏大戰接棒續演。不若歐美，多數當地業者直接將高出的成本直接轉嫁給消費者，但亞洲很多廠商為顧及老客戶情誼，遲遲不敢漲價，無奈也讓自己獲利跟著大大縮水。

北京有家麻辣火鍋店老闆說，近日牛肚進貨價格大漲5成，加上其它食材也很貴，礙於不好意思漲價，整體獲利能力大減兩成。其它同業也是如此，就怕價格一調漲，客人就不會再上門。

其它的亞洲各國也是如此，有位巴基斯坦的廚師指出，以前可以餵飽3到4人的印度燉飯香米，現在售價已倍增達2.2美元左右。同時，這些香米與香料價格大漲，很多家計較辛苦的人都吃不起了。

不敢明目張膽漲價，但還是要維持基本利潤，因此，一些亞洲企業想到在數量上面做些調整。印尼雅加達一家賣炒飯的小吃攤，不提高售價，也不用低檔食材呼攏人客，而是減少飯量取而代之。

同時，在消費者通膨已來到10年高點的韓國，有位泡菜店老闆指出，過去可以買10顆大白菜的錢，現在只能買到7顆而已。因此，韓國餐館常見免費提供的泡菜，現在也被戲稱像在吃黃金一樣的貴，店家也不再像以前一樣大量供應。

亞洲在吃的方面愈來愈貴，也正改變當地消費者的日常飲食習慣。台北一家拉麵店的年輕常客表示，因隻身在外打拼，故3餐常常在外解決。不過，現在物價高到嚇人，日後將會減少外食，儘量在家自己煮。