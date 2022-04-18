位於南臺灣義大世界，兼具住宿、購物、樂園三大優勢的一站式度假景點，是闔家旅遊熱門景點，為讓消費者免於奔波就能搶購超值商品，義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，於4月18日至5月1日期間，推出春季線上旅展限時限量優惠，供計畫國旅出遊者選擇。

義大皇家酒店首推「2022義家遊」住宿券，原價超過萬元的豪華雙人房含早餐，線上購買每張只要4,299元，再贈送二客兒童早餐且不論平假日，皆可免費升等家庭房，義大皇家酒店更禮遇買住宿券的消費者，凡今年6月底前持券入住，即使遇到周末也可享免收假日加價之優惠。8月31日前持券入住，每房每晚還可獲價值500元的義大世界禮券，可用於館內用餐或是購物廣場消費。廣受消費者喜愛、原價上千元的星亞自助餐廳也推出優惠餐券，線上旅展特惠價每張只要780元，適用於平日午或晚餐，假日午或晚餐也只要再加價200元，且買5張即贈1張，折扣最低可來到65折，買多賺多。

義大天悅飯店則推出「2022樂悠遊」住宿券，包含雅緻雙人房住宿一晚及早餐二客，每張售價3,399元，8月底前入住大方送，每房贈二張義大遊樂世界的門票。