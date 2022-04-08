新建斗南車站跨站式站房（左側）2020年啟用，外觀不明顯，交通動線也不良。（本報資料照片）

台鐵斥資近2億元新建斗南車站跨站式站房2020年啟用，交通動線不良，盡頭是死巷，車輛必須原地迴轉，縣長張麗善8日會勘，將取道於旁邊的停車場，打造一條新交通動線，也使鐵路舊倉庫區改造的親子館、青創基地、社會福利中心更容易親近。

斗南鎮被鐵軌切割為東、西側，東側10個里發展受阻，地方不斷陳情新建跨站式車站，以帶動斗南東側發展，2017年動工新建，2020年9月啟用，舊斗南火車站原狀保留，2018年登錄為雲林縣歷史建築。

不過新斗南火車站啟用後卻因交通動線極不良而引起負評，原因是台鐵公司新建火車站時未考量擴充車站廣場，以致建築外觀不顯眼，接送車輛沒有出路，必須原地迴轉，不僅造成交通打結，下雨天乘客得要快跑。

縣議員蔡東富表示，沒看過一個車站是位於死巷內、無法出入的，希望縣府協助把斗南車站的裡子和面子都要回來，興建一個新廣場，讓鄉親有一個安全與方便的搭車空間，他呼籲台鐵局中央等級的建設應該考量周邊環境、交通動線、停車問題。

斗南鎮長沈暉勛表示，經與旁邊私人停車場溝通，同意後退讓出一條通道，盼縣府開闢通道並打造新廣場。

縣長張麗善勘查後表示，斗南鎮民對新建的火車站有很多的期待，沒想到新車站門面被遮蓋、動線被阻斷，讓大家很失望，國家重要建設的目標就是帶動地方的繁榮與進步，這次花費很多錢，卻未帶動地方發展，希望鐵路局要與地方溝通，不要一意孤行，應設法通盤檢討改善。

張麗善說，縣府決定先動支300萬元協助打造一個可以接送、停車、有綠美化、便利通行的新動線，預計年底完工。

舊斗南火車站是日據時期全台最後一個改建的火車站，前身是1903年的「他里霧驛」，當年的台灣鐵道，起訖點是打狗（高雄）到他里霧（斗南）。