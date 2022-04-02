本土疫情增溫，屏東也新增1例確診案「24016」為保五員警，縣府已就其足跡進行清消。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情增溫，屏東也新增1例確診案「24016」，為任職保安警察第五總隊的員警，日前支援高雄集中檢疫所勤務，1日結束勤務後篩檢確診，感染源待釐清，初步疫調發現，3月24日至31日，他曾去過九如、佳冬、東港等地，還在潮州參加宗教聚會，目前共匡列5人居家隔離。

屏縣府指出，案號「24016」自3月26日至4月1日被分派至高雄市前金區集中檢疫所支援勤務，共7天，4月1日勤務結束後於集中檢驗所統一使用快篩劑，結果為陽性，由其服務單位通報高雄市政府衛生局，並派遣救護車後送至醫院進行PCR採檢確診，現收治在高雄的醫院負壓隔離病房，其感染源還待釐清。

經疫調發現，案號「24016」曾於3月24日到九如鄉九如路三段趙壽山豬腳餛飩，25日至潮州鎮參加宗教聚會，31日至東港鎮海德寶水產食品行、佳冬鄉媽祖廟旁買粄條。

縣府說，目前已匡列其親友檢疫後共5人居家隔離，6人自主健康管理，後續持續疫調中。