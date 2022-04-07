國內新冠肺炎疫情燒不停！高雄7日暴增59例本土確診個案，再度創下高雄單日本土確診數新高，高市府6日宣布擴大篩檢娛樂場所，經防疫團隊疫調，目前已釐清由雅閣私人會所衍生的娛樂場所傳播鏈感染源，且發現參加台中婚宴染疫的案23388隱匿疫調，導致此波疫情暴發，高市府將依違反傳染病防治法對其開罰。

高市府衛生局說明，經疫調顯示，案23388曾於3月26日到台中參加婚宴接觸確診者，遭匡列後染疫，但案23388疫調時並未誠實說出3月29日曾與案25606有密切接觸，導致案25606漏而匡列，並於3月31日到雅閣、金芭黎等處工作，才導致娛樂場所傳播鏈案件發生。

高雄7日暴增59例本土確診個案，再度創下高雄單日本土確診數新高，高市府6日宣布擴大篩檢娛樂場所，經防疫團隊疫調，目前已釐清由雅閣私人會所衍生的娛樂場所傳播鏈感染源。（本報資料照片）

高雄市長陳其邁表示，由於案23388在30日被匡列隔離時，並沒有按照相關防疫規定說出29日的相關足跡及接觸史，反而刻意隱匿印象明明很深刻的接觸者，已經明顯違反傳染病防治法第43條規定，將會對其依法開罰6萬元至30萬元罰鍰。