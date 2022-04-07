有鑑於非法改裝車輛屢見不鮮，嚴重影響用路人安全，產生的噪音更破壞社區安靜，為讓市民有良好的生活品質及安寧環境，遏止不當改裝歪風，桃園警察分局分局6日20至22時，與桃園市政府環境保護局及桃園監理站攜手合作，在桃園市桃園區桃園國小前，共同執行取締噪音車勤務。

警方表示，2個小時勤務，共攔查23輛車，包含大型重型機車1輛及普重機22輛，經當場檢測有14輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，桃園警方表示，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

桃園警方呼籲所有汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方將持續結合路檢、擴大臨檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔檢稽查，並通報相關權責機關召回檢驗，請勿以身試法以免得不償失。

市民如發現汽機車行駛道路上有噪音妨害安寧狀況，可向環保署噪音車輛專門網站提出檢舉，可上傳相片（包含排氣管與車牌）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https：／／noisecar.epa.gov.tw），經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開罰。